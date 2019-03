Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Ambasador,

zwracamy się o pilną interwencję służb dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pobicia Tomasza Surdela, korespondenta "Gazety Wyborczej" w Wenezueli, przez policję w Caracas.

Do ciężkiego pobicia naszego korespondenta, obywatela RP, doszło w czwartek 14 marca ok. godz. 22 czasu lokalnego. Tomasz Surdel ma zmasakrowaną twarz, opuchnięte wargi w takim stopniu, że nie może mówić. Grożono mu bronią, na głowę założono worek, mierzono do niego z karabinu, pozorując egzekucję. Wszystko to miało miejsce podczas pełnienia przez niego obowiązków dziennikarskich.

Poniżej opis wydarzenia w naszym serwisie internetowym Wyborcza.pl:

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Tomasz Surdel pobity przez wenezuelską policję

Redakcja "Gazety Wyborczej" oczekuje stanowczej reakcji MSZ i Ambasady RP w Caracas wobec władz Boliwariańskiej Republiki Wenezueli oraz poinformowania redakcji "Gazety Wyborczej" o podjętych przez polskie służby dyplomatyczne krokach oraz odpowiedzi władz Wenezueli na ich interwencję.