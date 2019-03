1 ZDJĘCIE Podsumowanie 382 zebrania plenarnego episkopatu Polski (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

- Nieskazitelna stanowczość, a nie, jak często się w mediach mówi, "zero tolerancji". Dlatego że to sformułowanie ma charakter totalitarny - mówił o podejściu do pedofilii abp Marek Jędraszewski. Do zasady "zero tolerancji" namawiał w listopadzie ubiegłego roku... papież Franciszek.