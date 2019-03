Dane zbierał najpierw o. Adam Żak, koordynator Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Później wsparł go też sekretariat Episkopatu. Dane opracował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Przypadki dotyczą zgłoszeń w latach 1990-2018 – ale same przestępstwa były popełniane na przestrzeni drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Według kościelnych danych w tych latach zgłoszono, że dzieci krzywdzi 382 duchownych – w tym aż 198 molestuje ofiary poniżej 15 roku życia.

Dane pochodzą z 74 zakonów oraz 41 diecezji.

Co Kościół zrobił ze zgłoszeniami pedofilii

O. Adam Żak tłumaczy: – Wybrałem rok 1990 na podstawie prostego doświadczenia. To był koniec komunizmu. Wówczas my, jako zakon – a jestem jezuitą – zostaliśmy poproszeni przez przełożonych o sprawdzenie archiwów. Nie było w nich nic, więc przyjąłem, że przed 1990 rokiem nie należy się spodziewać dokumentów ani w zakonach, ani w diecezjach. Był to okres, kiedy wrażliwych dokumentów trzeba było produkować jak najmniej.