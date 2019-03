8 ZDJĘĆ Informacja ministra spraw zagranicznych w rządzie PiS Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. 78. posiedzenie Sejmu VIII kadencji. Warszawa, 14 marca 2019 r. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłasza dziś w Sejmie expose na temat kierunków polityki zagranicznej. To jego drugie wystąpienie, ale w tym roku - przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - ma to być podsumowanie całej polityki czterolecia rządów PiS. Na sali - korpus dyplomatyczny, jest też prezydent Andrzej Duda.