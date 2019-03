Jak podaje portal Onet za Polską Agencją Prasową, według prokuratury do podjęcia decyzji „konieczne jest m.in. przetłumaczenie dokumentów przez biegłego”. Takie stanowisko oznacza, że postępowanie sprawdzające, które poprzedza podjęcie decyzji o ewentualnym wszczęciu śledztwa, może w sprawie taśm Kaczyńskiego potrwać jeszcze nawet kilka miesięcy.

Według adwokatów Austriaka pełna dokumentacja prac, jakie wykonał on w latach 2017-18 dla związanej z PiS spółki Srebrna, liczy ok. 20 tys. stron. Ich przetłumaczenie musi potrwać, więc decyzja o dalszych losach sprawy może zapaść dopiero po majowych wyborach do europarlamentu, a może nawet po wyborach do Sejmu planowanych na jesień 2019 r. W rezultacie Kaczyński, którego Birgfellner oskarża, że oszukał go, nie płacąc za prace przy projekcie wieżowca dla Srebrnej, nie stanie do tego czasu przed prokuratorem i nie będzie zeznawał nawet jako świadek.