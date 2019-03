Z zaproszenia ZNP skorzystali samorządowcy reprezentujący: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unię Metropolii Polskich. To największe korporacje samorządowe działające w Polsce.

„Próbują nas skłócić, ale ich niedoczekanie”

W środę spotkali się, by porozmawiać nie tylko o nadchodzącym strajku, który ZNP ma rozpocząć 8 kwietnia, ale również o niezbędnych zmianach w finansowaniu oświaty. Sławomir Broniarz, szef ZNP: – Próbują nas skłócić premier Morawiecki i minister Zalewska, ale ich niedoczekanie. Samorządowcy wiedzą, że nie w nich jest wymierzony nasz strajk, my zdajemy sobie sprawę z tego, ile oni dokładają do oświaty.

Tymczasem przygotowania do strajku przyspieszają. – Trwają referenda, mamy pierwsze bardzo optymistyczne wyniki – mówił Broniarz. – Szkoły i przedszkola same do nas dzwonią, by pochwalić się, że w ich placówkach zastrajkować chcą wszyscy. Co dla nas ważne, dotyczy to także ośrodków wiejskich i miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców, gdzie zwykle trudno jest przekonać ludzi, że strajk to nie wojna z dyrektorem i samorządem.