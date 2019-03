1 ZDJĘCIE Reporter Poland 2006 (Lasyk/REPORTER / MAREK LASYK/REPORTER)

Polska jesienią wyśle 170-osobowy kontyngent wojskowy w ramach sił UNIFIL do Libanu - dowiedziała się "Wyborcza". Ma to być zapowiadany rok temu przez rząd PiS "powrót do udziału w misjach pokojowych ONZ".