Niektórzy wciąż powtarzacie: jak tak źle jest nauczycielom, niech zmienią pracę. Po 11 latach pracy w szkole jestem dziś tak blisko tej decyzji jak nigdy przedtem. Może więc ja, nauczyciel z pasją, dość chyba przyzwoicie wykonujący swoją robotę, zrobię angielski i... po prostu sobie pójdę. Pójdę w świat, bo jestem przekonany, że bardzo dobrze sobie poradzę. Ale najpierw wykrzyczę to, co wykrzyczeć jako nauczyciele powinniśmy wszyscy już dawno, a co chowaliśmy w przestrzeni pokoju nauczycielskiego czy domowego salonu, bo Wy nie chcieliście słuchać. Woleliście się bowiem grzać w ciepełku swoich przekonań o naszym 18-godzinnym tygodniu pracy, długich wakacjach, korepetycjach i fejkowych, a podawanych ostatnio intensywnie w mediach publicznych, informacji o nauczycielskich 5000 na rękę.

2700 na rękę

Elitarne krakowskie liceum czy drobna wiejska szkoła. To nie ma żadnego znaczenia. I choć moje miejsce pracy to szkoła, która w rankingu „Perspektyw” plasuje się na 3. miejscu w Polsce, mam wielkie przekonanie, że równie ważną robotę wykonuje matematyczka ucząca w małej wiejskiej szkole czy nauczycielka nauczania początkowego w średnim miasteczku.