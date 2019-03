"Rzeczpospolita" opisuje założenia reformy, którą planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie ma jeszcze projektu ustawy, dziennikarze dotarli do założeń planowanych zmian.

Według dziennika zostaną zlikwidowane sądy apelacyjne, pozostaną okręgowe i rejonowe. Sądzić w nich będą "sędziowie sądu powszechnego", których pensja będzie ujednolicona (zależna od stażu pracy). Oznacza to spłaszczenie struktury sądów. Ministerstwo argumentuje, że apelacja - czyli drugi najważniejszy szczebel sądów po Sądzie Najwyższym - jest najmniej obciążona. W 2018 roku wpłynęło do niej 118 tysięcy spraw, a do sądów rejonowych - 14 milionów.

W tym kontekście kluczowy jest 180 artykuł konstytucji, w którym czytamy: "w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia". Oznacza to, że likwidacja apelacji mogłaby się stać przyczynkiem do przeniesienia jej sędziów w stan spoczynku.