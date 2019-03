Gdyby eurowybory odbyły się dziś, wygrałaby je Koalicja Europejska z 35 proc. poparcia, przed PiS z 33 proc. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Wiosna Biedronia z 11 proc. i Kukiz’15 z 7 proc. Pod progiem znalazłaby się Koalicja Lewica Razem z wynikiem 4 proc. oraz Konfederacja (Korwin-Mikke, Braun, Liroy, Narodowcy) z 3 proc. poparcia. Z przypadających Polsce 52 mandatów Koalicja Europejska otrzymałaby ich 22, PiS – 20, Wiosna – 6, a Kukiz’15 – 4 – wynika z badania Kantar Millward Brown.

To pierwszy sondaż renomowanej pracowni, który przewiduje przegraną PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, partie demokratyczne zwyciężają we wszystkich bezpośrednich starciach: w wadze superciężkiej Koalicja Europejska wygrywa z PiS, w wadze średniej Wiosna Biedronia pokonuje Kukiz’15, a w wadze piórkowej Koalicja Lewica Razem wygrywa ze skrajnie prawicową Konfederacją.