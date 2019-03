- Oczekujemy od władz Polski oficjalnego komentarza odnośnie do tego, czy taka ocena działalności "Burego" jest oficjalnym stanowiskiem i jak odnosi się do kroków na rzecz budowy dialogu, w tym historycznego, które zostały podjęte przez obydwie strony w ostatnim czasie. Dla uzyskania wyjaśnień do MSZ został wezwany ambasador Polski - stwierdził Głaz.

IPN: Mordował, ale nie dlatego, że byli Białorusinami

"W świetle najnowszych badań naukowych informacje z ustaleń końcowych śledztwa w sprawie 'Burego' w wielu obszarach są wadliwe" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na stronie IPN.

Powołując się na ustalenia dr. Kazimierza Krajewskiego (IPN Warszawa), mec. Grzegorza Wąsowskiego (fundacja Pamiętamy), dr. Mariusza Bechty i dr. Wojciecha Muszyńskiego (IPN Warszawa), a także Michała Ostapiuka (IPN Olsztyn), Instytut podważa wyniki własnego śledztwa z 2005 r.