Jak informowaliśmy w „Wyborczej”, rząd PiS przegrał pierwszy proces sądowy w sprawie dezubekizacji. Wyrok Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zapadł 4 marca. Przewodnicząca składu Jolanta Lewandowska uchyliła decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o zmniejszeniu emerytury byłemu funkcjonariuszowi SB Augustynowi Skitkowi. Szef MSWiA Joachim Brudziński musi przywrócić Skitkowi pełną emeryturę i zapłacić wyrównanie za 18 miesięcy, w których jego świadczenie było zmniejszone.

Brudziński jeszcze w dniu publikacji artykułu odniósł się do wyroku na Twitterze: „Ilekroć w toku postępowania sądowego lub odwoławczego w MSWiA zostaną przedstawione dokumenty i fakty, opisujące podobne okoliczności, jak w tym przypadku (np. współpraca z opozycją), to naturalne, że świadczenia będą przywrócone”.

– Gotuje się we mnie, gdy słyszę takie wyznania – komentuje Augustyn Skitek. – Przecież przez ponad rok słałem prośby do ministra. Przekazałem całą dokumentacje potwierdzającą swoją współpracę z opozycją. Wysłałem zeznania kapelana gorzowskiej „Solidarności” potwierdzające moje działania przeciwko SB. W mojej sprawie pisał do pana Brudzińskiego przewodniczący zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Waldemar Rusakiewicz. I co? Nic. Minister na żadne pismo nie reagował. A teraz mówi, że jest czymś naturalnym, że świadczenia są przywracane takim osobom jak ja. To hipokryzja – mówi Skitek i pyta, co się w takim razie stanie z jego dwoma kolegami, którzy działali razem z nim na rzecz demokratycznej opozycji w PRL: Tadeuszem Klimanowskim i Krzysztofem Kęskim.