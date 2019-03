Na poniedziałek i wtorek wyznaczono terminy kolejnych przesłuchań Geralda Birgfellnera. Austriacki biznesmen i członek rodziny Jarosława Kaczyńskiego zarzuca oszustwo prezesowi partii rządzącej.

W maju 2017 r. Kaczyński zlecił mu rozpoczęcie prac przy projekcie budowy w Warszawie dwuwieżowego drapacza chmur na działce zajmowanej przez związaną z PiS spółkę Srebrna. Prace przebiegały w tajemnicy pod kryptonimem „K-Towers”. Birgfellner zajmował się projektem przez 14 miesięcy, po czym dowiedział się, że nie dostanie ani złotówki. Kaczyński tłumaczył mu, że projekt został zawieszony z powodów politycznych.

Od sierpnia do grudnia 2018 r. Austriak próbował dogadać się w sprawie zapłaty, a gdy nic to nie dało, 25 stycznia tego roku zawiadomił prokuraturę o oszustwie. Gdy „Wyborcza” ujawniła sprawę i zaczęła publikować zapisy rozmów, które Birgfellner prowadził z prezesem PiS oraz Kazimierzem Kujdą, wieloletnim prezesem Srebrnej, prokuratura rozpoczęła postępowanie sprawdzające. Polega ono na zbadaniu treści zawiadomienia i złożonych do niego dokumentów. W tej fazie można przesłuchiwać tylko osobę składającą doniesienie. Birgfellner zeznawał już trzy razy, łącznie ponad 30 godzin. Po przesłuchaniach zapowiadanych na poniedziałek i środę jego zeznania zamkną się w 50 godzinach.