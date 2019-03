Aleksandra Dulas - edukatorka seksualna, socjolożka, prezeska fundacji Spunk, matka 15-latka

Michał Wilgocki: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT, która zakłada m.in. edukację seksualną zgodną ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dla PiS stało się to motorem napędowym kampanii wyborczej, a prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że trzeba bronić polskich dzieci przed seksualizacją.

Aleksandra Dulas: Prezes ma absolutną rację, tylko myli pojęcia, a to, co mówi, ma się nijak do standardów WHO. Seksualizacja następuje wtedy, gdy przypisujemy dziecku cechy osoby dorosłej związane z seksualnością. Np. gdy małą dziewczynkę ubieramy w szpilki, obcisłą spódniczkę i robimy jej makijaż. Albo gdy dziecko w wieku trzech lat ma dostęp do pornografii. Po prostu wtedy, kiedy dziecko stawiamy w roli obiektu seksualnego.

Prawica twierdzi, że edukatorzy seksualni to właśnie chcą robić.