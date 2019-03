Justyna Suchecka: Skoro w strajku nauczycieli nie chodzi tylko o pieniądze, to dlaczego strajkujecie dopiero teraz?

Przemysław Staroń: Mam poczucie, że my, nauczyciele, na co dzień skupieni na pracy z dziećmi i młodzieżą nie uświadamialiśmy sobie dotychczas wystarczająco, że można wspólnie i skutecznie zawalczyć o nasze sprawy. Już wcześniej były takie próby, ale niezbyt udane. Natomiast teraz obudziła się w nas odwaga. Myślę, że wydarzenia społeczne – zbiórki do „ostatniej puszki Pawła Adamowicza” czy na Europejskie Centrum Solidarności, które przeszły wszelkie oczekiwania – przypomniały nam, że razem można wszystko.

Po co panu ten strajk?

– Świat odkrywa fale grawitacyjne, leki na nowotwory, wysyła kolejne łaziki na Marsa, dąży do ratowania planety, rozwija sztuczną inteligencję, nieustannie przekształca się dzięki nauce. Zawsze tak było. To, że możemy czytać ten wywiad w internecie, to zasługa nauki. A w naszym kraju władza naukę torpeduje, pogardza wiedzą, podważa światowe organizacje naukowe – np. Światową Organizację Zdrowia. I to wszystko nieustannie zatruwa świat edukacji. Czara goryczy się przelała. Osiągnęliśmy masę krytyczną.