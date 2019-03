Wyrok Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zapadł 4 marca. Przewodnicząca składu Jolanta Lewandowska uchyliła decyzja Zakładu Emerytalnego MSWiA o zmniejszeniu emerytury byłemu funkcjonariuszowi Augustynowi Skitkowi i nakazał przywrócić mu pełne świadczenie. Wyrok jest nieprawomocny, ogłoszono go na posiedzeniu niejawnym. – To może być przełom, który spowoduje że inni sędziowie też zaczną wydawać podobne orzeczenia. Bo do tej pory nikt się nie odważył – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Augustyn Skitek jako funkcjonariusz SB współpracował w latach 80. w Gorzowie z „Solidarnością” i Kościołem, wynosząc najbardziej tajne dokumenty bezpieki. Razem z dwoma kolegami przekazywał osobiście kapelanowi gorzowskiej „Solidarności" księdzu Witoldowi Andrzejewskiemu informacje o planowanych akcjach bezpieki przeciw członkom „S” i niewygodnym duszpasterzom. Dzięki niemu udało się uniknąć aresztowania wielu opozycjonistów.