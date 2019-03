Jarosław Kaczyński przemawiał w sobotę na konwencji partyjnej zorganizowanej w Jasionce pod Rzeszowem. Mówił o znaczeniu wyborów do europarlamentu. Stwierdził, że polityczni przeciwnicy "atakują rodziny, nawet dzieci".

Rozwinął: - Inwestujemy w rodzinę i będziemy inwestować. Mamy jednak wielki kłopot, zagrożenie. Tym zagrożeniem jest atak na rodzinę. Jest to w istocie atak na dzieci. Ma być zastosowana specyficzna socjotechnika. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. Nie mogłem w to uwierzyć, dopóki nie przeczytałem. To się ma zacząć w okresie 0-4 lata. Przez cały czas ma być kwestionowana naturalna tożsamość chłopców i dziewczynek. Cały mechanizm przygotowania dzieci do przyszłej roli matki i ojca ma być zniszczony. W imię czego? Trudno zgadnąć. Będziemy mówili „nie” atakowi na dzieci. Będziemy bronić polskiej rodziny także w tych wyborach.