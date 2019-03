Opozycja atakuje socjotechniką, bo „trudno nazwać to wychowaniem, mającym zmienić człowieka". W jej centrum jest „bardzo wczesna seksualizacja dzieci", ma być też "podważana naturalna tożsamość dzieci", a "cały ten mechanizm społeczny przygotowania dziecka do roli matki i ojca ma być podważony, ma być zniszczony" - wymieniał Kaczyński podczas swego przemówienia na podkarpackiej konwencji PiS.

To jawne nawiązanie do podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. Pierwszy taki dokument w polskim samorządzie, który określa miejską politykę wobec osób nieheteronormatywnych. Jednym z punktów jest rzetelna edukacja seksualna w szkołach oparta o standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem jest walka z homofobią i dyskryminacją.

PiS ignoruje jednak to, że standardy WHO to nie program lekcji i że nie ma na świecie kraju, w którym do żłobków i przedszkoli wprowadzana byłaby edukacja seksualna. Straszy wyimaginowanym wrogiem - polującej na polskie rodziny i ich dzieci opozycji. Kaczyński przeciwstawia jej swój obóz polityczny. To PiS - zapewniał na konwencji - programem 500 plus "przywraca godność Polaków" oraz "inwestuje w rodzinę, bo to podstawowa komórka społeczna".