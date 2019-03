Członek KRS, zastępca rzecznika prasowego Rady i prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Dudzicz skomentował na Twitterze jeden z wpisów Krystyny Pawłowicz. Posłanka PiS udostępniła fotomontaż, na którym jest w mundurze.

Sędzia podał to dalej i napisał: "Pani Profesor, melduję się na rozkaz. Służyć takiemu generałowi, to czysta przyjemność i zaszczyt. Ku chwale Ojczyzny! Pozdrawiam serdecznie".

Na tweet Dudzicza zwrócił uwagę Onet. Dziennikarka serwisu próbowała się skontaktować z sędzią, ale ten nie odbierał telefonu. Porozmawiała natomiast z rzecznikiem KRS Maciejem Miterą, który sytuację określił jako "dziwną". Wyjaśnił, że chciałby ten wpis potraktować w kategorii żartu. Zastanawiał się też, czy Dudzicz nie wyraził w ten sposób gotowości do współpracy z Pawłowicz jako członkinią KRS.

Dopytywany o to, że Pawłowicz jest czynną polityk PiS, Mitera odpowiedział: - Tak, od tego nie uciekniemy, pani poseł jest politykiem, tego nie da się ukryć. Nie podoba mi się to. Ja w ogóle nie lubię, jak sędzia komukolwiek cokolwiek melduje, jakieś "wykonanie zadania". Bardzo mi się to nie podoba.