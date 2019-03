PKW odpowiada za przeprowadzanie wyborów i referendów. Zasiada w niej dziewięciu sędziów wskazanych przez prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NSA. Ale już wkrótce skład PKW się zmieni – jeszcze w tym miesiącu Komisję opuści jej szef Wojciech Hermeliński. 29 marca ukończy 70 lat, co jest równoznaczne z wygaśnięciem członkostwa w PKW. Sytuacja powtórzy się 28 lipca, gdy 70 lat ukończy sędzia Janusz Niemcewicz. Tak się składa, że obaj są sędziami TK w stanie spoczynku. Oznacza to, że ich następców musi wskazać prezes Trybunału – Julia Przyłębska.

– Mam nadzieję, że prezes nie wskaże do PKW sędziego, który zasiada w TK na miejscu zajętym – zaapelował w rozmowie z PAP sędzia Hermeliński.

Chodzi o któregoś z trzech dublerów, których PiS wybrał na zajęte miejsca sędziów Trybunału. Z wyroków TK z grudnia 2015 r. wynika, że wybór dublerów nie wywołał skutków prawnych, ale Julia Przyłębska dopuściła ich do orzekania. „Wyroki” wydawane przez osoby niebędące sędziami są dziś kwestionowane. Mimo to Przyłębska wciąż wyznacza dublerów do składów orzekających. Może więc także wyznaczyć któregoś z nich do PKW.