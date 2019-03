Jestem nauczycielem od 23 lat. Należę do grupy facebookowej Superbelfrzy. Sześć lat temu zostałem laureatem tytułu Nauczyciel Roku w konkursie organizowanym (jeszcze wtedy) przez MEN i tygodnik "Głos Nauczycielski". Dzisiaj namawiam wszystkich znajomych do strajku w obronie godności naszego zawodu – zarówno godności finansowej, jak i prestiżu społecznego. Do strajku w imię walki o odpowiednią rangę edukacji w społeczeństwie. Dlaczego?

Świat jest teraz w okresie panowania gospodarki wiedzy, z wyjątkiem naszego kraju, gdzie rozpanoszył się kult niewiedzy wspierany manipulacją. Nigdy wcześniej rządzący nie przyczynili się aż tak do obniżenia godności nauczycieli i statusu edukacji jako wartości, w którą warto inwestować.

Gdy w innych krajach stawia się na innowacyjność, nasza oświata na rozkaz MEN maszeruje sobie raźnym krokiem w edukacyjną przeszłość – tak około 40 lat wstecz. Zamiast dbać o własny rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych, dzięki którym będzie można lepiej przygotować uczniów do życia zarówno w świecie dzisiejszym, jak i świecie jutra, jesteśmy zmuszeni do ratowania szkół pogrążonych w chaosie reformy, wywołanej nieprzemyślanymi decyzjami niekompetentnych urzędników. Chcę być dobrze opłacany, żeby uczniowie, z którymi się spotykam, i na których życie mam często duży wpływ, potrafili zarazić się ode mnie entuzjazmem i dobrą energią, a nie sarkazmem i zgryźliwością. Chcę dobrze pracować nie MIMO systemu, ale także DZIĘKI systemowi edukacji. Chcę się zajmować tym, jak można w klasie wprowadzić Godzinę Geniuszu, a nie jak radzić sobie z podwójnym rocznikiem uczniów pracujących na dwóch różnych podstawach programowych. Chcę budować relacje z uczniami, a nie przejmować się, czy po opłaceniu rachunków wystarczy do pierwszego.