– Na 99 proc. Jaki dostanie trzecie miejsce na liście w okręgu Małopolska-Świętokrzyskie. Choć na 100 proc. będziemy tego pewni dopiero po rejestracji list – mówi nam jeden z polityków obozu rządowego.

Szydło: Ja się Patryka Jakiego nie boję

Wiceminister sprawiedliwości wyjątkowo długo szukał swojego miejsca na liście PiS. Według naszych rozmówców najbardziej chciałby kandydować z Warszawy, gdzie w wyborach samorządowych zagłosowało na niego ponad ćwierć miliona wyborców. – To jego stały argument w negocjacjach, że zrobił taki wynik w stolicy – mówi poseł PiS.

Dlatego Jaki zaproponował, że wystartuje w Warszawie z dziewiątego, przedostatniego miejsca. Ale na to nie zgodziła się czołówka listy. – To rzucono go na Dolny Śląsk, ale i tam był bunt – opowiada polityk PiS. Bo we Wrocławiu listę otwiera minister edukacji Anna Zalewska, ale tuż za nią jest minister z kancelarii premiera Beata Kempa, która dostała miejsce z puli zarezerwowanej właśnie dla działaczy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.