Napad zorganizowany na zlecenie władz SKOK Wołomin Kwaśniak przeżył tylko dlatego, że podczas obrony wystraszył napastnika. Były szef KNF wiele miesięcy spędził w szpitalu. W październiku 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie skierowała akt oskarżenia przeciw czterem mężczyznom. Zleceniodawcą zamachu był – według śledczych – Piotr P., były oficer WSI i członek rady nadzorczej SKOK Wołomin. Do napadu wynajął Krzysztofa A., ps. „Twardy”. Oskarżono także Krzysztofa A., ps. „Brzydki Krzysiek” (miał skontaktować Piotra P. z „Twardym”), i Jacka W., który po napadzie pozbył się auta użytego przez bandytów. Do dziś oskarżeni nie ponieśli kary.

Najpierw postępowanie dostała młoda sędzia Dorota Gozalbo-Gągolewicz. Kiedy wydawało się, że sprawa jest już na finiszu, na rozprawie w styczniu 2017 r. doszło do zaskakującego zwrotu: sędzia uprzedziła o możliwej zmianie kwalifikacji zarzucanych oskarżonym czynów. Mowa byłaby już nie o napaści na funkcjonariusza (zagrożona karą do dziesięciu lat więzienia), ale o naruszeniu nietykalności cielesnej (grozi za to tylko do trzech lat więzienia) i wymuszeniu czynności urzędowej (także do trzech lat). W listopadzie 2017 r. w procesie nastąpił kolejny zwrot: sędzia Gozalbo-Gągolewicz poszła na długotrwałe zwolnienie (ciąża i urlop macierzyński). Z tego powodu sprawa musiała rozpocząć się od początku. Trafiła tym razem do sędzi Edyty Snastin.