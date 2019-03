W TVN 24 Wójcik został zapytany o śledztwo ws. spółki Srebrna. Postępowanie przygotowawcze prowadzi warszawska prokuratura okręgowa, bo 25 stycznia dostała zawiadomienie, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał Geralda Birgfellnera, biznesmena i członka swojej rodziny. Birgfellner przez 14 miesięcy pracował nad projektem budowy dwóch 190-metrowych drapaczy chmur, które miały stanąć na warszawskiej działce użytkowanej przez Srebrną, i nie otrzymał za to wynagrodzenia.

Zdaniem Wójcika w sprawie spółki nie mogło dojść do oszustwa, ponieważ „nie było chęci przysporzenia sobie korzyści majątkowej". – Przepis jest bardzo wyraźny, w tej sprawie nie wyczerpano znamion przestępstwa. Gdybym był prokuratorem, nigdy bym nie wszczął takiego postępowania, bo ono ma bardzo charakterystyczną konstrukcję. Jest to przestępstwo umyślne, musi być zamiar kierunkowy, ktoś musi chcieć oszukać kogoś – tłumaczył. – Nie wypełniono znamion artykułu 286, który odnosi się do przestępstw przeciwko mieniu. Kwestia postępowania ws. Srebrnej jest oczywista, a koronnym dowodem niewinności Jarosława Kaczyńskiego są taśmy ujawnione przez „Wyborczą” – mówił.