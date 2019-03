Po rozbiciu się w poniedziałek pod Stoczkiem samolotu MiG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim MON wprowadził zakaz lotu na tego typu maszynach. Ma obowiązywać do „wyjaśnienia przyczyn katastrofy”.

Poprzedni zakaz trwał przez prawie pół roku po katastrofie miga-29 pod Pasłękiem w lipcu 2018 r., w której zginął kpt. Krzysztof Sobański. Przyczyny tamtej tragedii nie zostały wyjaśnione i ujawnione, ale migi-29 przywrócono do lotów. To tak, jakby użytkownikom pewnej marki samochodów powiedzieć: nie wiemy, co się stało, nie bardzo umiemy to naprawić, ale macie rozkaz tym jeździć.

W środowisku pilotów mówiło się, że zawiódł do tej pory niezawodny fotel ratunkowy K-36. Według portalu Onet.pl ten fotel był remontowany chałupniczym sposobem i dlatego okazał się zabójcą – bo Polska z powodu embarga na dostawy z Rosji nie dysponuje odpowiednimi częściami. Nie wiadomo też oficjalnie, co było przyczyną awarii samolotu nad Pasłękiem, z powodu której pilot się katapultował – meldował jednak spadek mocy w silnikach (ponoć w grę wchodziła awaria układu paliwowego).