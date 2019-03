„Żądamy realnego podejścia do dramatycznej sytuacji finansowej pracowników i realnych godnych podwyżek płac” – napisali we wtorek w liście do premiera i ministra sprawiedliwości pracownicy kilku sądów z woj. lubuskiego, m.in. z Sądu Okręgowego w Gorzowie. Na dwóch stronach opisali swoje warunki pracy, m.in. wstrzymane od dziesięciu lat podwyżki, wymóg podnoszenia kwalifikacji (w wolnym czasie i za własne pieniądze) oraz utratę dodatków, m.in. za dyżury aresztowe.

Z takimi samymi postulatami manifestowali dziś pracownicy sądów i prokuratur m.in. w Olsztynie, Gdyni, Wrocławiu i Bytomiu. Wychodzili przed budynki swoich miejsc pracy i organizowali przemarsze. Protesty zorganizował KNSZZ Ad Rem i kilka innych związków. Dla urzędników, asystentów i pracowników obsługi żądają w tym roku 1 tys. zł brutto podwyżek.

"S": 450 zł i korzystne rozwiązania