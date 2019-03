Patostreamerzy to młodzi internauci, którzy na żywo na swoich kanałach wideo nadają tzw. patologiczne treści. Mogą się upijać, stosować przemoc wobec siebie i innych, używać wulgarnego języka. Od kilku miesięcy ich tematem z lubością zajmują się media, dlatego przykuwają uwagę rodziców i nauczycieli rozkładających ręce nad „strasznymi rzeczami, które młodzież robi w internecie”.

Młodzi ludzie spędzają w sieci dużo czasu – to nie jest odkrywcze stwierdzenie. Ale odpowiedź na pytanie, jak go spędzają, wcale nie jest oczywista. Pomóc może raport z badań "EU Kids Online 2018" prowadzonych równolegle w większości krajów europejskich – w Polsce w partnerstwie z Fundacją Orange. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1249 uczniów w wieku od 9 do 17 lat. Pytano ich nie tylko o internet, lecz także o relacje z nauczycielami czy przemoc w szkole.