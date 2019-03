Wyrok w sprawie prezydenckiej ustawy o KRS poznamy w przyszłym tygodniu w czwartek 14 marca o godz. 11.30. Taka informacja we wtorek pojawiła się na stronie Trybunału. Jeszcze niedawno sędziowie planowali, że wydadzą orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy. Teraz zmienili zdanie: wyrok zapadnie na posiedzeniu niejawnym i jedynie zostanie ogłoszony.

To typowa praktyka w Trybunale kierowanym przez Przyłębską, pod której rządami TK stał się maszynką do autoryzowania partii rządzącej. Zapewne tak właśnie skończy się również sprawa nowej KRS. Do jej rozpoznania Przyłębska wyznaczyła wyłącznie osoby wybrane przez PiS, sama została przewodniczącą składu. Sprawozdawcą (to on przygotowuje projekt orzeczenia) został jeden z dublerów sędziów TK Justyn Piskorski.

PiS popiera wniosek nowej KRS

Wniosek o zbadanie ustawy o KRS złożyli w Trybunale sami sędziowie z nowej Rady. W ubiegłym roku 15 sędziów do KRS wybrał Sejm, chociaż zgodnie z ustawą zasadniczą Sejm wybiera do Rady tylko czterech posłów. Jednocześnie przerwano gwarantowaną w konstytucji kadencję dotychczasowych sędziów Rady. Od tego czasu status nowej KRS jest kwestionowany.