Szczerski odniósł się do swojej sobotniej wypowiedzi z radiowej Trójki. Mówił wówczas o nauczycielskich planach przeprowadzenia strajku.

- Nawet jeśli związki zawodowe by chciały zrobić z tego protest wyłącznie społeczny, on będzie protestem politycznym. Uważam, że każdy świadomy uczestnik życia publicznego, a przecież pan Broniarz i ZNP nim jest, musi wiedzieć o tym, że to będzie protest natychmiast wykorzystany w kampanii wyborczej, protest polityczny i cała próba tego, żeby domagać się praw nauczycieli, po prostu pójdzie z dymem - powiedział Szczerski.

Oburzenie wzbudziła jednak inna część jego wypowiedzi: - Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane, np. dla rodzin polskich - 500 plus - to też dotyczy nauczycieli. PiS daje pieniądze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom.