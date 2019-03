ROZMOWA Z PIOTREM WIŚLICKIM (przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny*)

ESTERA FLIEGER: Jak pan ocenia prof. Dariusza Stolę jako dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”?

PIOTR WIŚLICKI: Polin jest dziś jednym z najważniejszych miejsc pamięci żydowsko-polskiej. Od 2013 r. Muzeum odwiedziło ponad 3 mln zwiedzających, 1,5 mln osób zobaczyło wystawę stałą. „Obcy w domu” pobił rekordy popularności wystaw czasowych w Polsce, tłumy przychodzą też na wystawę o Królu Maciusiu. Instytucja dostała najważniejsze międzynarodowe nagrody, jest też prężnie działającym ośrodkiem kultury i edukacji.

Niemal wszystko to wydarzyło się za kadencji prof. Dariusza Stoli i przy jego znaczącym wkładzie. Prof. Stola jest więc nie tylko świetnym naukowcem, ale też menedżerem. Zrobił mnóstwo dobrego dla naszego kraju i cieszy się dużym autorytetem za granicą. Co więcej, akceptują go różne i często trudne środowiska żydowskie.