– Strajk nauczycieli jest nieunikniony – mówił jeszcze w niedzielę Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Determinacja nauczycieli jest duża, by termin był powiązany z datami egzaminów końcowych. I jest mało prawdopodobne, by trwał tylko jeden dzień. W poniedziałek władze ZNP podjęły decyzję, że strajk rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia. Wcześniej do 25 marca szkoły, w których się odbędzie, muszą przeprowadzić referendum strajkowe.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podkreśla, że prawo nie przewiduje zmiany terminu egzaminów.

A te są dwa. Pierwszy - dla wszystkich uczniów, i drugi - dodatkowy (3, 4, 5 czerwca) - dla tych, którym w przystąpieniu do pisania w pierwszym terminie przeszkodziła choroba lub sytuacja losowa. - Sytuacją losową nie jest zapowiadany wcześniej strajk nauczycieli - mówi Smolik.