OSKKO to największe stowarzyszenie zrzeszające dyrektorów szkół, samorządowców i liderów oświatowych – ok. 5 tys. osób. Co roku w marcu kilkuset jego przedstawicieli spotyka się na konferencji programowej w Krakowie.

Tym razem do spotkania doszło tuż przed zapowiedzianym na poniedziałek 4 marca ogłoszeniem daty strajku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. I to właśnie strajk był jednym z głównych tematów kuluarowych rozmów, ale również kluczowej debaty o tym, jakiej szkoły chcemy w Polsce.

Nauczyciele: Minister nam nie ufa

Ewa Halska, szefowa OSKKO, mówiła już na jej początku: - Nie mamy autonomii, bo minister nam nie ufa. Jest za to biurokracja i przemęczenie.

W podobnym tonie wypowiadał się Krzysztof Skolimowski, odpowiedzialny za oświatę na warszawskim Mokotowie: - Odpowiadam za 96 placówek edukacyjnych w naszej dzielnicy. Jeśli ktoś mnie zapyta, co będzie, gdy zastrajkują, to nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nie jestem w stanie tego przewidzieć.