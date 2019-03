Sprawie afery spółki Srebrna i ujawnionych przez "Wyborczą" taśm Kaczyńskiego prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec poświęcił kilka minut wywiadu wyemitowanego w sobotę rano na antenie RMF FM.

Czyli śledztwo ma sens?

- Jeśli prokuratura zdecydowałaby o wszczęciu śledztwa i wezwała pana, stawi się pan na takie przesłuchanie? - zapytał Ziemiec. - Oczywiście, przecież jakie mam inne wyjście? Jestem obywatelem jak każdy inny – odpowiedział Kaczyński. Pytany o to, czy ma sobie coś do zarzucenia w sprawie Srebrnej, prezes PiS odparł: - Nie mam sobie niczego do zarzucenia. Nie będę mówił o tym, jaki mam stosunek do bohatera tych wydarzeń.

Wspomniany przez Kaczyńskiego „bohater tych wydarzeń” to Gerald Birgfellner. Ten austriacki biznesmen twierdzi , że został przez prezesa PiS oszukany – nie dostał pieniędzy za 14 miesięcy prac przy projekcie budowy dwuwieżowego drapacza chmur na działce zajmowanej przez związaną z PiS spółkę Srebrna.