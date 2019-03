21 i 22 lutego Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (EHESS), Krajowe Centrum Badań Naukowych (CRNS) i Fundacja Pamięci Shoah zorganizowały w Paryżu konferencję o nowej polskiej szkole badań nad Holocaustem. Wzięli w niej udział m.in. prof. Jan Grabowski, prof. Jacek Leociak i prof. Jan Tomasz Gross. Obrady zakłócali obecni na sali przedstawiciele francuskiej polonii. Jak relacjonowali uczestnicy konferencji, była to zorganizowana grupa, która podczas wystąpień tupała, buczała i krzyczała do naukowców. – Za bramą uczelni usłyszałem, że jestem „parchem” – opowiadał „Wyborczej” prof. Grabowski.

EHESS wydała oświadczenie, w którym potępiła ataki. Władze uczelni zdecydowały też, że podejmą kroki prawne i wniosą oskarżenie do sądu wobec osób, które dopuściły się antysemickich ataków. Ale to nie koniec sprawy.

Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina list napisała francuska minister nauki. Frédérique Vidal oczekuje, że polskie władze zdystansują się wobec antysemickich ekscesów. Zwraca uwagę na brak reakcji ze strony obecnych na konferencji przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Vidal wskazuje również, że paryska konferencja była ostro krytykowana w mediach społecznościowych przez IPN i polską ambasadę we Francji, co można uznać za „niedopuszczalną ingerencję w wolność badań naukowych”. Cytowana przez agencję AFP francuska minister ujawniła również, że w mailach i telefonach do organizatorów żądano odwołania konferencji. Vidal apeluje do Jarosława Gowina o respektowanie wolności nauki i dyskusję akademicką wolną od politycznych nacisków.