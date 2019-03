W czwartek prezes IPN Jarosław Szarek w studiu TV Republika, pytany o ekshumację w Jedwabnem, odpowiedział, że Instytut „jest gotowy ją przeprowadzić”, ale „decyzja należy do Ministerstwa Sprawiedliwości”.

To ostatnia z wpadek Szarka. Było ich wiele - i po każdej udawał, że to, co się wydarzyło, wcale się nie wydarzyło. Albo wydarzyło się zupełnie inaczej.

Sprawdzamy, jak to było z najbardziej spektakularnymi i najciekawszymi pomyłkami prezesa IPN.

IPN ofiarą nowelizacji? Sprawdzamy

Odpalona z hukiem na początku zeszłego roku nowelizacja ustawy o IPN zakładała m.in. karę więzienia dla tego, „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”. Do ustawy wpisano też „zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą”, zrównując je z Holocaustem, oraz czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-50 na terenach „Wołynia i Małopolski Wschodniej”.