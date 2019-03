"Czy Pana/Pani zdaniem kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania?" - takie pytanie zadała Polakom pracownia badania opinii publicznej Ipsos na zlecenie portalu OKO.press. 53 proc. ankietowanych odpowiedziało na nie twierdząco, z czego odsetek ten wyższy był u kobiet (57 proc.) niż u mężczyzn (49 proc.).

Przeciw prawu do aborcji do 12. tygodnia opowiedziało się 35 proc. badanych (tyle samo kobiet, jak i mężczyzn), a odpowiedzi "Nie wiem" udzieliło 12 proc. (9 proc. badanych kobiet i 16 proc. mężczyzn).

Wyborcy bardziej liberalni niż politycy

A jak wygląda rozkład głosów przy rozróżnieniu na elektoraty? Okazuje się, że politycy polskich partii politycznych są przeważnie dużo bardziej konserwatywni, niż ich wyborcy.

"PO jak mantrę powtarza, że nie chce zmieniać ustawy antyaborcyjnej, uzasadniając to m.in. poglądami swoich wyborców" - przypomina OKO.press. Jednak aż 80 proc. zwolenników Platformy Obywatelskiej opowiada się za prawem do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, a tylko 12 proc. jest temu przeciwnych.