Wniosek o wydanie listu gończego za Markiem Falentą policja wysłała w środę. Nie mogła bowiem, jaka podawała stacja RMF FM, wykonać nakazu doprowadzenia go do więzienia. Funkcjonariusze nie znaleźli go w mieszkaniu, szpitalach ani innych wytypowanych miejscach ewentualnego pobytu.

Falenta był jednym z bohaterów afery podsłuchowej - początku końca rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2013-14 w warszawskich restauracjach nielegalnie nagrano ok. 100 osób: polityków, biznesmenów i urzędników państwowych. Wśród nich: szefa MSZ Radosława Sikorskiego, ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza czy szefową resortu infrastruktury Elżbietę Bieńkowską.

Sąd uznał Falentę za winnego zlecania kelnerom nielegalnych podsłuchów i skazał go na 2,5 roku więzienia. Biznesmen do końca twierdził, że jest niewinny. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 r.