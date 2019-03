W poniedziałek Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformuje, kiedy i w jakiej formie dojdzie do strajku generalnego nauczycieli. Im bliżej decyzji, tym pewniejsze wydaje się, że skala protestu będzie olbrzymia. W samej Warszawie strajk dotknie ponad ćwierć miliona dzieci. Staną nie tylko szkoły, ale też przedszkola. A im dłużej trwają rozmowy z rządem o nauczycielskich pensjach, tym większa szansa, że tym razem strajk nie potrwa jeden dzień, a będzie się przeciągał. Wypowiedzi premiera („nauczyciele pracują nieco mniej”), spotkanie za plecami ZNP „Solidarności” z Jarosławem Kaczyńskim i wreszcie zapowiedź, że Anna Zalewska wybiera się do europarlamentu, to wszystko naprawdę rozwścieczyło nauczycieli. Nie pamiętam, by atmosfera w szkołach była tak zła.

Nauczyciele nie mogą się jednak teraz skupiać na swojej, słusznej skądinąd, złości. To, co powinno ich teraz interesować najbardziej, to rozmowy z rodzicami. Bez ich wsparcia strajk może się bowiem skończyć katastrofą.