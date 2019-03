W czwartek wieczorem dziennikarz TV Republika Ryszard Gromadzki rozmawiał z dr. Jarosławem Szarkiem. Zapytał, "czy IPN rozważa powrót do badań terenowych w Jedwabnem i innych tego typu miejscach", oraz dodał, że mogłoby to "w sposób fundamentalny zmienić naszą wiedzę, ale też optykę dotyczącą relacji polsko-żydowskich".

Na to prezes Instytutu odpowiedział: - Ta decyzja należy do Ministerstwa Sprawiedliwości. IPN jest gotowy przeprowadzić taką ekshumację, ale decyzja nie należy do nas, a myślę, że ta sprawa w jakiś sposób była podjęta wiele lat temu, myślę, że można kontynuować badania historyczne w archiwach niemieckich. W historii nie ma takich tematów, które są raz na zawsze zamknięte, zakończone.

W kwietniu ubiegłego roku wiceprezes Instytutu prof. Krzysztof Szwagrzyk wypowiedział się mniej ostrożnie: - Bardzo źle się stało, kiedy ekshumacja została przerwana. Należało ją przeprowadzić za wszelką cenę do końca. Sprawa nie została wyjaśniona i będzie zawsze wracała, dopóki badania nie będą przeprowadzone do końca. Moje stanowisko jest takie: śledztwo powinno zostać podjęte, a prace w Jedwabnem wznowione