Urodził się w 1938 r. w Pińsku (ówczesne woj. poleskie). Jego ojciec był zawodowym wojskowym, służył w 84. Poleskim Pułku Piechoty, matka – nauczycielką. Po wybuchu wojny 1939 r. ojciec wyruszył na front, trafił do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

„Zdychajcie jak najprędzej!”

W 1940 r. pana Stanisława wraz z matką i pięcioletnią siostrą Barbarą władze radzieckie wywiozły do Kazachstanu. Tu przebywali do października 1944 r. – Ja i siostra wraz z innymi dziećmi zbieraliśmy krowi nawóz, bo był to jedyny dostępny opał. I kłosy po skoszeniu pól do jedzenia – pan Stanisław wspomina warunki życia w Kazachstanie.

W październiku 1944 r. przewieziono ich na Ukrainę do sowchozu Briańsk (obwód dniepropietrowski). Tu wysyłani byli do pracy na zaminowanych – po przejściu frontu – polach.

Do Polski powrócili w marcu 1946 roku.

– Byłem dzieckiem, niewiele mogłem zapamiętać ze zsyłki. Jedno, co zapadło mi w pamięć i uwiera do dziś, to przekaz mamy i siostry. Mówiły, że enkawudziści na każdym kroku przypominali nam: „Przywieźliśmy was tutaj, żebyście zdechli. Więc czego chcecie? O co macie pretensje? Zdychajcie jak najprędzej!”. Przekaz ten przez całe życie jakoś mnie uwierał, ale z upływem lat przycichał. Odżył ze zdwojoną siłą, gdy politycy obiecywali takim jak ja pomoc, ale nic nie zrobili – mówi mężczyzna.