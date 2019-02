Część demonstrantów przeszła wówczas spod Pałacu Prezydenckiego pod siedzibę PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Administrator budynku zawiadomił policję o zakłóceniu porządku. Przybyli na miejsce policjanci wzywali protestujących, by nie używali głośników. Ponieważ nikt nie reagował na wezwania, zaczęli wchodzić w tłum i je odbierać. Część protestujących została zatrzymana w policyjnych autach na 2-3 godziny „w celu wylegitymowania”. Tak było m.in. z Wojciechem Kinasiewiczem.

Sądy w styczniu 2018 r. uznały, że protestujący nie dopuścili się zakłócenia spokoju i porządku publicznego, i umorzyły sprawy. Kilku protestujących złożyło zażalenia na zatrzymania. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uznał, że w czterech przypadkach faktycznie doszło do zatrzymań. Część z nich uznał za nieprawidłowe lub niezasadne.

W przypadku Kinasiewicza sąd we wrześniu 2017 r. pozostawił zażalenie bez rozpoznania, bo uznał, że doszło do „zatrzymania operacyjnego” (w celu wylegitymowania i nałożenia mandatu), a nie do zatrzymania procesowego. Sąd zawiadomił jednak prokuraturę. Chciał, aby zbadała, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas legitymowania Kinasiewicza, bo trwało ono do trzech godzin, a to – zdaniem sądu – „nieproporcjonalnie długi czas prostych, rutynowych czynności”. Sąd chciał, aby prokuratura ustaliła, czy przeciągające się legitymowanie nie było formą szykany, której faktycznym celem było uniemożliwienie obywatelowi udziału w demonstracji.