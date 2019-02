- Jeżeli mogę zacytować klasyka, jesteśmy coraz bliżej prawdy. Dzisiaj rozmawialiśmy merytorycznie, nie było tego, co poprzednio, czyli tak naprawdę śledztwa inwigilacyjnego wobec naszego klienta. Było za to dążenie do tego, by ustalić, co się faktycznie stało - mówił po wyjściu z prokuratury pełnomocnik Austriaka mecenas Jacek Dubois.

Siedem godzin trwało w czwartek przesłuchanie Geralda Birgfellnera. Przed zeznaniami panowało napięcie, bo prokuratura odrzuciła wniosek obrońców austriackiego przedsiębiorcy o zmianę prowadzącej postępowanie. Wcześniej śledczy ukarali Birgfellnera grzywną, bo nie stawił się na zeznania w wyznaczonych terminach. Pełnomocnikowi Austriaka mec. Romanowi Giertychowi zarzucono natomiast, że próbuje wpłynąć na treść protokołu z przesłuchania. – Najbliższe godziny pokażą, w jakim punkcie jesteśmy jako kraj: dyktatury partyjnej czy demokratycznego państwa prawa – mówił w czwartek Giertych przed wejściem do prokuratury. Adwokat dodał, że jego klient czuje się zastraszany: – Różne sygnały, które puszcza prokuratura, ataki na pełnomocników świadka, kłamliwe wypowiedzi rzecznika prokuratury, który zarzucił mi próbę ingerencji w zeznania świadka – to kłamstwo, oszczerstwo i próba zastraszenia człowieka, który dochodzi swoich praw, złożył zawiadomienie i oczekuje od państwa sprawiedliwości – wyliczał Giertych.