Lekcje religii powinny odbywać się w parafii, tak uważa 52 proc. Polek i Polaków.

Sondażownia zapytała, gdzie powinny odbywać się lekcje religii: w szkole czy w parafii. Jak prezentuje się rozkład odpowiedzi w grupach wiekowych? Dwudziesto-, czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie chcą, aby religia wróciła do sal parafialnych. Wśród czterdziestolatków aż 72 proc. uważa, że parafia to lepsze miejsce do nauczania religii.

Natomiast trzydziestolatkowie i – zwłaszcza – osoby powyżej 60. roku życia wolą, aby religia została w szkołach.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to mieszkańcy wsi chcą, aby religia została w szkołach, mieszkańcy miast – odwrotnie. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców aż 71 proc. osób jest za lekcjami przy parafii.

Wyborcy dwóch największych partii są niemal dokładnym przeciwieństwem. 76 proc. zwolenników PiS chce zostawienia religii w szkole, 74 proc. elektoratu PO woli religię przy parafii. Wśród wyborców Kukiz'15 większość chce pozostania religii w szkole (57 proc.).