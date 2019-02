1 ZDJĘCIE Prezydent Andrzej Duda (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta)

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wystąpiła do Kancelarii Prezydenta, aby ujawniła, kto poniża nowe osoby powołane przez Andrzeja Dudę do SN. Prezydent oskarżył o to "wysoko postawionych sędziów SN".