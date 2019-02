Andrzej Duda powołał nowych prezesów postanowieniem sprzed kilku dni. We wtorek prezydent wręczył im w Pałacu Prezydenckim akty powołania. Uroczystość była symbolicznym końcem formowania dwóch nowych izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) oraz Izby Dyscyplinarnej. Obie powstały w ramach prezydenckiej reformy SN i zostały obsadzone przez Dudę od zera. – To bardzo ważne izby, utworzone, by zmienić wizerunek i społeczną opinię na temat SN, a przede wszystkim polskiego wymiaru sprawiedliwości – mówił we wtorek.

Prezeską IKNiSP prezydent uczynił dr hab. Joannę Lemańską. To była radczyni prawna, która na stanowisku adiunkta pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej samej katedrze Andrzej Duda ma stanowisko asystenta (od lat przebywa na bezpłatnym urlopie). Odkąd Duda został prezydentem, powierza Lemańskiej kolejne funkcje. W 2016 r. wskazał ją na szefową wspólnej komisji orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. W 2017 r. Lemańska została przedstawicielką Dudy w radzie programowej krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W 2018 r. prezydent powołał ją do Sądu Najwyższego i na koniec wybrał na prezesa spośród trzech kandydatów wyłonionych przez sędziów IKNiSP.