Według RMF MF policjanci chcą listu gończego za Markiem Falentą, gdyż nie mogą znaleźć przedsiębiorcy, aby wykonać nakaz doprowadzenia go do więzienia.

Wstrząsające podsłuchy

Przedsiębiorca Marek Falenta był jednym z bohaterów afery podsłuchowej, która wstrząsnęła opinią publiczną pod koniec rządów PO-PSL. Według sądu to właśnie Falenta miał zlecić kelnerom paru stołecznych restauracji, aby nielegalnie nagrywali biesiadujących polityków z rządu PO-PSL oraz biznesmenów.

Skazany na więzienie

W 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie za zlecanie takich nielegalnych podsłuchów skazał Marka Falentę na 2,5 roku więzienia. Falenta odwołał się, ale w ostatnim dniu stycznia tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok niższej instancji i prawomocnie orzekł, ze przedsiębiorca ma pójść za kraty.

Na rozprawie w sądzie apelacyjnym nie było Marka Falenty, bo przedstawił zwolnienie lekarskie. Nie można więc było zatrzymać go już na sali rozpraw, aby doprowadzić do więzienia. Według RMF FM poszukująca Falenty policja nie znalazła go jednak ani w mieszkaniu, ani w szpitalach, ani w innych wytypowanych miejscach ewentualnego pobytu.