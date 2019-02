Ksiądz – lub były ksiądz – Rafał Sawicz jest dziś jedną z kluczowych osób w sprawie „taśm Kaczyńskiego”. To on w lutym 2018 r. zasiadał w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego i podpisał się pod dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie budowy wieżowca przez związaną z PiS spółkę Srebrna. Wykonawca projektu Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że na polecenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przekazał kopertę z 50 tys. zł. Pieniądze miały być dla ks. Sawicza za złożenie podpisu.

Od czasu, gdy „Wyborcza” ujawniła zeznania Birgfellnera, Sawicz jest nieuchwytny. W Gdańsku, gdzie mieszkał na terenie swojej dawnej parafii, jego nazwisko na domofonie w dwupiętrowym budynku jest zaklejone. Drzwi otwiera starsza kobieta, w tle słychać głosy bawiących się dzieci. – Nic nie powiem, dziękuję – mówi, zamykając drzwi.

Ale to nie jedyne miejsce, gdzie można szukać Sawicza. Jak ustaliła „Wyborcza”, jest on właścicielem otoczonej lasem 1,5-hektarowej posiadłości w Nadolu na Pomorzu. To atrakcyjna okolica: blisko Jeziora Żarnowieckiego i plaży w Dębkach. Powierzchnia piętrowego domu wynosi ok. 120 m kw. Wartość nieruchomości, szacując na podstawie ogłoszeń z okolicy, przekracza milion złotych.