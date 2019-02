GetBack to wrocławska firma windykacyjna, która sprzedawała ryzykowne obligacje. Nawet wtedy, gdy było wiadomo, że jest niewypłacalna, a kupujący na pewno stracą, jeśli zainwestują w jej papiery dłużne, obligacje GetBacku oferował m.in. Idea Bank.

Informacje o porannych zatrzymaniach jako pierwsze podało Radio RMF FM. Po południu prokuratura poinformowała, że postawiła 18 osobom zarzuty dotyczące oszustw na szkodę prawie 400 klientów Idea Banku, którzy stracili łącznie prawie 90 mln zł. Zatrzymani przez CBA byli prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy Idea Banku (Radio ZET podało, że wśród zatrzymanych jest Jarosław A., do września 2017 r. prezes banku) i Lion's Banku są podejrzani o „przestępcze działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli prowizji”.

Według ustaleń śledczych ryzykowne obligacje sprzedawane były jako lokaty bankowe, mimo że Idea Bank nie miał w ogóle uprawnień do oferowania obligacji GetBacku. Członkom zarządu prokuratura zarzuciła dodatkowo niedopełnienie obowiązków przez dopuszczenie do sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i stosowanie oszukańczych praktyk. Grozi za to nawet 15 lat więzienia.