Obligacje GetBacku oferował je m.in. Idea Bank. Informacje o porannych zatrzymaniach podało radio RMF FM. Według stacji zatrzymani to m.in. osoby należące do byłego kierownictwa banku. Są wśród nich także pracownicy Idea Banku, którzy sprzedawali papiery GetBack klientom. Zatrzymani mają dostać zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – a więc oszustwa na szkodę osób, które nabywały obligacje GetBack.

Radio ZET podało, że wśród zatrzymanych jest Jarosław A., do września 2017 r. prezes Idea Banku. Nie wiadomo jeszcze, kim są pozostałe osoby.

Latem 2018 r., po zawieszeniu na giełdzie notowań GetBacku, w Idea Banku doszło do serii zwolnień. Potem jego właściciel Leszek Czarnecki wraz nowym kierownictwem banku i jego radą nadzorczą złożył doniesienie do prokuratury. Dotyczyło byłego prezesa i byłego członka zarządu Dariusza Makosza, który odpowiadał za sprzedaż produktów.