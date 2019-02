AGATA KONDZIŃSKA: PiS zaproponował nowe, kosztowne rozwiązania socjalne, Koalicja Europejska już zjednoczona, kampania wyborcza rozpoczęta. Kto z kim i o co gra?

DR JAROSŁAW FLIS: To gra w kamień, papier i nożyce w trójkącie pomiędzy PiS, Koalicją Europejską i Wiosną Biedronia. Rozgrywka toczy się w trzech obszarach – pierwszy to sprawność połączona z uczciwością, czyli standardy, drugi to ekonomia, trzeci to obyczaj. Każda z partii gdzie indziej chciałaby odnieść sukces i gdzie indziej ma słabości.

Jaki będzie podział łowisk?

– PiS-owi w zasadzie zostaje ekonomia...

Na sobotniej konwencji jednak mocno akcentowali swoją wiarygodność jako jeden z fundamentów programu – obok pracy i rodziny.

– Ale nie mówili: „Popatrzcie, jacy jesteśmy fantastyczni, sprawni, nikt od nas nie kradnie, nie mamy na koncie żadnych afer”. Wiadomo, że na konwencjach partyjnych obok tego, o czym się opowiada, ważne jest również to, o czym się milczy. A PiS nie mówił ani o spółce Srebrna, ani o zarobkach w NBP, ani o aferze Komisji Nadzoru Finansowego czy o aresztowaniu Bartłomieja M., najbliższego współpracownika Antoniego Macierewicza. Minister Zbigniew Ziobro też nie odgrywał tam szczególnie eksponowanej roli.